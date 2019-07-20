تحرك برلماني لتحشيد

2019/07/20 | 14:18

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بغداد/ سومر نيوز

ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، انها ستجمع تواقيع لإدراج قرار الخزانة الامريكية الأخي...

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