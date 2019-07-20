إلهان عمر: سأبقى كابوسا يطارد ترامب

2019/07/20 | 14:18

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متابعة:سومر نيوز

أكدت النائبة الأمريكية الديموقراطية “إلهان عمر”، أنها ستبقى “كابوسا” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذ...

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