2019/07/20 | 14:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إلهان عمر: سأبقى كابوسا يطارد ترامب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
أكدت النائبة الأمريكية الديموقراطية “إلهان عمر”، أنها ستبقى “كابوسا” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إلهان عمر: سأبقى كابوسا يطارد ترامب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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