انطلاق اولى قوافل الحجيج جواً من ذي قار إلى الديار المقدسة

2019/07/20 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انطلقت ليل أمس الجمعة، أولى قوافل الحجيج الجوية المتجهة نحو الديار المقدسة.

وقال مصدر في هيئة الحج والعمرة في تصريح صحفي، إن "ست قوافل غادرت المحافظة نحو مطار البصرة ليل امس على ان تقلع من هناك جوا الى مطار المدينة المنورة السعودية".وأضاف أن "عدد الحجاج الكلي على متن القوافل المغادرة بلغ 235 حاجا وبواقع يناهر الـ 40 حاجا في كل قافلة ".



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