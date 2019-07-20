بحضور 200 نائب.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

2019/07/20 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الـ33 في الدورة النيابية الرابعة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “البرلمان افتتح أعمال جلسته الـ33 برئاسة الكعبي، في الدورة النيابية الرابعة، للسنة التشريعية الاولى، في الفصل التشريعي الثاني”.

وأفاد مراسل “كلكامش برس” بأن “الجلسة عقدت برئاسة النائب الأول حسن الكعبي، بحضور 200 نائب”.

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