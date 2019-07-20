ياسين الحاج صالح - عبد الباسط الساروت: مسار ثورة في مسار ثائر

2019/07/20 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح انعكس مسار الثورة السورية بصور بالغة الاختلاف في المصائر الفردية، بما يُصعِّب الكلام على مصير نموذجي.على أن مسار ومصير عبد الباسط الساروت الذي استشهد يوم 8 حزيران 2019 وهو في السابعة والعشرين، يبدو من أصلح ما يمكن أن يكون تكثيفاً لمسارات الصراع السوري المعقدة ومآلاته التراجيدية، ومن أنسب مواقع النظر في ديناميكيات الصراع وتحولاته طوال 100 شهر.ما يسبغ على "باسط" صفة النموذج هو أنه، من وراء التحولا......

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