الحشد للبيشمركة: انشغلوا بأمن اربيل بدل حلم العودة لكركوك

2019/07/20 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعا القيادي في الحشد الشعبي المحور الشمالي علي الحسيني، السبت، قوات البيشمركة الى التركيز في حماية اربيل بدلا الحديث عن العودة الى كركوك، مبينا ان كركوك لم تسجل اي خرق ارهابي منذ انطلاق عمليات فرض الامن ولغاية اللحظة.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الحديث عن عودة البيشمركة إلى كركوك غير دقيق لعدم إمكانيته […]

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