2019/07/20 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم السبت أن محافظة البصرة سجلت (5) حالات اغتيال في مركز المدينة بظروف غامضة.وقال المصدر , إن “ثلاثة أشخاص تم اغتيالهم في منطقة الحيانية وسط البصرة، يعملون داخل مخبز وسط المنطقة“.وأضاف , أن “شخصا آخر تم اغتياله ايضاً وسط مدينة الحيانية عندما كان يستقل سيارته، فضلاً عن اغتيال شخص أخر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال ٤٨ ساعة ..



البصرة تسجل ٥ حالات اغتيال النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال ٤٨ ساعة .. البصرة تسجل ٥ حالات اغتيال) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال ٤٨ ساعة .. البصرة تسجل ٥ حالات اغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).