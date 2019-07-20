اللواء 14 بالحشد الشعبي ينجز تفتيش عدد من القرى شمالي بغداد ضمن عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية

2019/07/20 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت قطعات من اللواء 14 بالحشد الشعبي، السبت، تفتيش عدد من القرى شمالي بغداد ضمن عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية، وحققت تقدما كبيرا سيما فرق مكافحة المتفجرات في اللواء..يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا صباح اليوم السبت 20 تموز الحالي بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير شمال بغداد والمناطق المحيطة بها للقضاء ...

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