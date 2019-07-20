بالصور.. المهندس يتابع سير عمليات ارادة النصر شمالي بغداد بمرحلتها الثانية

2019/07/20 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس سير عمليات ارادة النصر شمالي بغداد بمرحلتها الثانية والتي انطلقت صباح اليوم 20 تموز 2019.

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