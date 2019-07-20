الكتلة التركمانية توجه 5 مطالب بشأن التعداد السكاني وتحذر من تحجيم المكونات بالعراق

2019/07/20 | 14:27

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت الكتلة التركمانية، السبت (20 تموز 2019)، 5 مطالب بشأن التعداد السكاني، فيما حذرت الكتلة من تحجيم المكونات بالعراق.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة التخطيط تعتزم اجراء تعداد سكاني في نهاية 2020 بعد تأخر دام اكثر من عشرة سنوات وكما هو معلوم كان من المزمع اجراء التعداد في 2007 وتأجلت الى نهاية عام 2010 واتت التأجيلات المتكررة بسبب اعتراض شرائح واسعة من الشعب العراقي والكتل والاحزاب السياسية ".

وأضاف البيان أن "المسح تم تأجيله لا يخدم اهداف الدولة في رسم ستراتيجية مستقبلية من قبل وزارة التخطيط ومؤسسات الدولة الاخرى لتحقيق اهداف تنموية ولتطوير اليات الدولة لإيصال الخدمات الى المواطن ".

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، السبت (20 تموز 2019)، جلسته الـ33 في الدورة النيابية الرابعة، برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وذكر الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "البرلمان افتتح اعمال جلسته البـ33

بغداد اليوم - خاص

افاد مصدر مطلع، السبت (20 تموز 2019)، بأن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، سيجري سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية والإدارية في حكومته.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التغييرات ستشمل عدداً من المستشارين في

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، السبت، 20 تموز، 2019، هندسة الحشد بتعبيد الطرق "الميسمية" وكري الانهر والمبازل شمالي بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد الي

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