الخدمات النيابية: قانون علاوي الفواكه والخضر سيعاد إلى الحكومة

2019/07/20 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية برهان المعموري، السبت، عن اتفاق لجنتي الخدمات والزراعة على إعادة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات إلى الحكومة.وقال المعموري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “لجنتي الخدمات والاعمار و الزراعة والمياه البرلمانيتين عقدتا صباح اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع […]

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