حنين القدو يدافع بمؤتمر صحفي عن شقيقه المشمول بالعقوبات الامريكية

2019/07/20 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع النائب عن تحالف الفتح حنين القدو عن شقيقه / وعد/ الذي ورد اسمه ضمن الشخصيات العراقية المشمولة بالعقوبات الأمريكية .وقال في مؤتمر صحفي ان : امريكا تقول بانها ستصادر الاموال على الشخصيات العراقية المفروضة عليها عقوبات اقتصادية، واخي وعد القدو امر لواء 30 في الحشد الشعبي، لا يملك فلسا او دولارا في اي […]

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