2019/07/20 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الباحثون في نتائج دراستهم، ان" نقص فيتامين B12 أن يتطور الى مرض خطير إذا لم يحصل الجسم على ما يكفيه من الأطعمة المستهلكة، ويعد هذا الفيتامين ضرورياً لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الأعصاب، كما يمكن أن يتعرض النباتيون لخطر نقص فيتامين B12، لأن معظم الأطعمة الغنية بـ B12 هي من أصل حيواني، كما أن بعض الحالات الطبية، مثل فقر الدم الخبيث، يمكن أن تؤثر أيضاً على امتصاص جسم الإنسان لـ B12 من الطعام".وفي حال لم يُعالج نقص فيتامين B12، يمكن أن يُصاب المريض بمضاعفات في الحركة والتنسيق والقلب، مع احتمال زيادة خطر الإصابة بالعقم وسرطان المعدة".ولتجنب هذه المضاعفات، من المهم التعرف على أعراض نقص فيتامين B12، حيث إن بعضها أكثر وضوحاً من الأعراض الأخرى".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امراض خطيرة يتسبب بها نقص فيتامين B12 في جسم الانسان) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امراض خطيرة يتسبب بها نقص فيتامين B12 في جسم الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).