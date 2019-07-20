عمليات بغداد تكشف عن اعتقال متهمين بالارهاب والاحتيال والتهديد في بغداد

2019/07/20 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال متهمين بالارهاب والاحتيال والتهديد في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة ، إن "القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقتي: شهداء ابي غريب، والسيدية".

واضافت، انه " تم اعتقال متهم بالاحتيال في منطقة شارع السعدون، واعتقال متهم آخر بالسرقة في منطقة المنصور، في حين تم اعتقال متهم بالتزوير في مدينة الصدر".

واشارت الى، انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون"

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