اطلاق اقوى هاتف لعشاق الألعاب الإلكترونية

2019/07/20 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة “آسوس” لإطلاق ROG Phone 2 المنتظر أن يصبح أكثر هاتف ذكي متطور مخصص لعشاق الألعاب الإلكترونية.وسيضمن التفوق والسرعة الكبيرة لهذا الهاتف في معالجة البيانات معالج Snapdragon 855 Plus ثماني النوى، بتردد 2.96 غيغاهيرتز، الذي أعلنت Qualcomm عن تطويره مؤخرا، وأكدت أنه سيكون أقوى معالج يطرح للهواتف الذكية هذا العام.كما سيضمن هذا المعالج للهاتف

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