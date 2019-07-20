محافظ بغداد يبدأ دعاية مبكرة.. الجزائري يستبق انتخابات مجالس المحافظات بنشر صوره في شوارع العاصمة!!!

2019/07/20 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق انتشرت لوحات اعلانية لمحافظ بغداد فلاح الجزائري في شوارع العاصمة بشكل لافت قبل ثمانية اشهر على الموعد المقرر لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان المقبل.وعد ناشطون ومدونون هذا الفعل دعاية مبكرة للجزائري، حيث حملت هذه اللوحات صورة للجزائري تحت شعار”غايتنا العمل”.

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