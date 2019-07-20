2019/07/20 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات الأحجار الكريمة والجواهر، وتحديدا الألماس، خصوصا في الشهور الأخيرة.وفي هذه المنطقة عثر على أكبر قطع الألماس في أوروبا، وكذلك على الألماس الأصغر النادر، بالإضافة إلى أحجار كريمة أخرى، بحسب ما ذكرت النسخة الإنجليزية من موقع “روسيا اليوم”.والسبت، اكتشفت ماسة نادرة باللون الأصفر الليموني زنتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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