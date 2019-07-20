2019/07/20 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث العسكري باسم فرقة العباس القتالية عبد الاله محمد، اليوم السبت، اتسدعاء قوات احتياطية لتأمين طريق عرعر الحدودي.

وافاد العقيد متقاعد عبد الاله محمد في بيان ورد لشفق نيوز "عن استدعاء قوات احتياطية من الفرقة والاندفاع ١٠٠ كيلو متر خارج قاطع النخيب لتأمين طريق عرعر الحدودي على خلفية تخطيط فلول داعش الإرهابي استهداف قوافل حجاج بيت الله الحرام التي تمر عبر هذا الطريق".

واضاف انه "وبتوجيه مباشر من قيادة العمليات المشتركة تم استدعاء قوات احتياطية من الفرقة والاندفاع في العمق بأكثر من ١٠٠ كيلو متر خارج قاطع عمليات الفرقة"، موضحاً أن "الفرقة تؤمن قاطعاً طوله أكثر من ٢٠٠ كيلو متر مربع بإشراف قيادتي عمليات الفرات الأوسط والأنبار، حيث نشرت الفرقة قوات مدرعة كبيرة إضافة لقوات النخبة وسرية المهمات الخاصة التي انضمت لها دبابة الكفيل المطورة".

وأكد أن "قوات الفرقة على أهبة الاستعداد التام لضرب أي هدف معادي يهدد أمن وسلامة ضيوف الرحمن"، لافتا إلى أن "العتبة العباسية تبنت إسناد ودعم هذا الواجب لوجستياً وماديا مع شحة الموارد المقدمة له، و من جانب آخر فان استخبارات الحشد هي الأخرى أسندت الجهد تقنيا وفنياً".

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