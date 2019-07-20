وزير الهجرة لبعثة اليونامي : الحكومة مع العودة الطوعية وليس القسرية للنازحين

2019/07/20 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ان: الحكومة مع العودة الطوعية وليس القسرية للنازحين.وذكر بيان للوزارة ان : موسى بحث مع وفد اليونامي لدى العراق برئاسة/ مارتا روديس / منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة و/ آيدن اولاري / مسؤول ochla في مقر الوزارة الاوضاع الانسانية للنازحين والعائدين ومراحل توزيع المساعدات الضرورية لهم و […]

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