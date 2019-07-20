2019/07/20 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية برهان المعموري، اليوم السبت، عن اتفاق لجنتي الخدمات والزراعة على إعادة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات إلى الحكومة لإجراء التعديلات عليه.وقال المعموري في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “لجنتي الخدمات والاعمار و الزراعة والمياه البرلمانيتين عقدتا صباح اليوم اجتماعاً موسعاً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: سنعيد قانون “علاوي” الفواكه والخضر إلى الحكومة للتعديل عليه وكالة خطوة برس.

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