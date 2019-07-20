الكعبي يدعو لتفعيل القطاع الخاص عبر آليات عملية وسريعة

2019/07/20 | 14:44

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(المستقلة)..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الى وجوب تفعيل القطاع الخاص عبر اليات عملية سريعة ودقيقة وعدم الاقتصار على ترديدها إعلاميا ، مؤكدا على ضرورة مشاركة القطاع الاستثماري المحلي ضمن مشروعات صغيرة مختلفة تجارية او صناعية او زراعية او غيرها لتكون مقدمة لجذب الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال الخارجية .

وبحث الكعبي عند استقباله اليوم السبت، وفد اتحاد رجال الأعمال العراقيين برئاسة راغب رضا بليبل ، تشريع مقترح قانون خاص باتحاد رجال الأعمال وتنظيم عملهم ، فضلا عن اهم معوقات القطاع الخاص وسبل تذليلها .

وقال: ان مجلس النواب عازم على دعم التوجهات الحكومية في تحريك الاقتصاد عبر مشاركة القطاع الخاص المحلي في التنمية ، وتطوير القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والزراعية وغيرها.

واشار الى ان السلطة التشريعية ماضية نحو تشريع القوانين وإصدار القرارات الكفيلة بخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية الرصينة وتوسيع الفعاليات المصرفية والارتقاء بالسياسة النقدية في البلاد .

وناقش الكعبي اهم مقترحات الوفد بخصوص قانون الاتحاد ، وضرورة إقراره خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا على ان هناك ضرورة لتشريعه بعد استكمال دراستة من قبل اللجان المختصة وعقد الورش والندوات مع الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة بغية إنضاجه قبل المضي في إجراءات التصويت عليه .

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