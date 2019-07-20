2019/07/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، السبت، إن الاقليم يسعى لحل الخلافات مع الحكومة الاتحادية بصورة جدية، مشيرة الى أن زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تمخض عنها تشكيل لجان ستتولى مهمة وضع حلول للمشاكل العالقة بين الطرفين.وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري للمركز الخبري الوطني NNC، إن “زيارة مسرور […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني يعلق على “حصة الضرر” ويقترح حسم الخلافات بـ”حسن النوايا” المركز الخبري الوطني.

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