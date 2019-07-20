من ديار بكر وشقيق برلمانية.. تحديد هوية قاتل الدبلوماسي التركي بأربيل

2019/07/20 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص المشتبه في تورطه بمقتل نائب القنصل التركي في مدينة

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