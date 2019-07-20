2019/07/20 | 14:48

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الطاقة الذرية الايرانية : سنقوم بهذا الاختبار النووي قريبا

السبت

20

تموز

2019 :

02:33 pm

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اكد المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي" انه

لم يتم اغلاق منشأة فردو النووية ، لافتا الى ان ايران ستجري قريبا

اول اختبار فريد من نوعه فيما يتعلق بالذرات الكمية على مسافات تزيد

عن متر واحد.

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