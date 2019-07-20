الدايني يكشف عن وضع خارطة طريق لتفادي تلوث مياه نهر ديالى

2019/07/20 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم السبت، عن خارطة طريق لتفادي تلوث ما اسماه شريان الحياة في المحافظة.

وقال الدايني في تصريح

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