البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون إنشاء علاوي لبيع الخضروات والحيوانات

2019/07/20 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال مصدر نيابي، اليوم السبت، إن مجلس النواب أجل مناقشة مشروع قانون إنشاء علاوي لبيع الفواكه والخضر والحيوانات.

وبحسب المصدر، أن النائب الاول لرئيس

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