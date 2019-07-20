اتحاد الكرة: امورنا المالية لا تسر أبداً

2019/07/20 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..اكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، علي جبار، أن الاتحاد يعاني من ازمة مالية خانقة، مبيناً ان الامور المالية لا تبشر بخير.وقال جبار لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعاني من ازمة مالية خانقة فمنذ ما يقارب الاربعة اشهر لم يتسلم المستحقات المالية”.واوضح أن “الامور المادية لا تسر […]

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