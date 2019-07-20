2019/07/20 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة / بغـداد..
اكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، علي جبار، أن الاتحاد يعاني من ازمة مالية خانقة، مبيناً ان الامور المالية لا تبشر بخير.
وقال جبار لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعاني من ازمة مالية خانقة فمنذ ما يقارب الاربعة اشهر لم يتسلم المستحقات المالية”.
واوضح أن “الامور المادية لا تسر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة: امورنا المالية لا تسر أبداً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، علي جبار، أن الاتحاد يعاني من ازمة مالية خانقة، مبيناً ان الامور المالية لا تبشر بخير.
وقال جبار لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعاني من ازمة مالية خانقة فمنذ ما يقارب الاربعة اشهر لم يتسلم المستحقات المالية”.
واوضح أن “الامور المادية لا تسر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة: امورنا المالية لا تسر أبداً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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