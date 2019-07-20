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اتحاد الكرة: امورنا المالية لا تسر أبداً


اتحاد الكرة: امورنا المالية لا تسر أبداً
2019/07/20 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة / بغـداد..

اكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، علي جبار، أن الاتحاد يعاني من ازمة مالية خانقة، مبيناً ان الامور المالية لا تبشر بخير.

وقال جبار لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعاني من ازمة مالية خانقة فمنذ ما يقارب الاربعة اشهر لم يتسلم المستحقات المالية”.

واوضح أن “الامور المادية لا تسر […]

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