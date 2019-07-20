2019/07/20 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تم القبض على أحد موظفي مايكروسوفت بتهمة الاحتيال عبر البريد لمحاولته سرقة 10 ملايين دولار بالعملة الرقمية من الشركة.أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي، أن مطور البرمجيات الأوكراني فولوديمير كفاشوك، البالغ من العمر 25 عاما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا و250 ألف دولار غرامة، بحسب بيان المكتب.وكان كفاشوك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موظف يسرق أكثر من 10 ملايين دولار من مايكروسوفت بطريقة ماكرة وكالة خطوة برس.

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