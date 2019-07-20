ميسي لبرشلونة: لا تجديد من دون نيمار

2019/07/20 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد صحفي مختص بانتقالات كرة القدم، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يقود حملة لإقناع ناديه برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار.وقال الصحفي غراهام هانتر، في حديثه لبرنامج رياضي بشبكة سكاي نيوز، أن ميسي يقود حملة استعادة البرازيلي نيمار في برشلونة.وقال هانتر: “ميسي أخبر برشلونة..إذا أردتم توقيع عقد جديد معي، عليكم

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