العراق يستدعي قوات احتياطية والاندفاع أكثر من 100كم لتأمين طريق عرعر

2019/07/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق العسكري لفرقة العباس القتالية العقيد، عبد الإله محمد، السبت، عن استدعاء قوات احتياطية من الفرقة والاندفاع

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