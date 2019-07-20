2019/07/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، أن مقتل مدير شرطة قضاء الحمزة التابع لمحافظة الديوانية، بنزاع عشائري في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري في بغداد يتسبب بمقتل مدير شرطة قضاء الحمزة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري في بغداد يتسبب بمقتل مدير شرطة قضاء الحمزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).