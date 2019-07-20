البرلمان يصوت على مشروع التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين

2019/07/20 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين.وقال مصدر برلماني، لوكالة/بدر نيوز/، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها اليوم، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (١٩٧) لسنة ١٩٦٨”.وعقد البرلمان جلسته الـ33 برئاسة النائب الأول لرئيسه حسن الكعبي.

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