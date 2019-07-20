2019/07/20 | 14:58

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بدر تطالب عبد المهدي باطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق بشأن تسجيل الفلاحي المُسرب

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أجل مجلس النواب، السبت، 20 تموز، 2019، مناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء أماكن خاصة ببيع الفواكه والخضر والحيوانات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب اجل مناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.

بغداد اليوم- بغداد

وجهت الكتلة التركمانية، السبت (20 تموز 2019)، 5 مطالب بشأن التعداد السكاني، فيما حذرت الكتلة من تحجيم المكونات بالعراق.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة التخطيط تعتزم اجراء تعداد سكاني في نهاية 2020 بع

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، السبت (20 تموز 2019)، جلسته الـ33 في الدورة النيابية الرابعة، برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وذكر الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "البرلمان افتتح اعمال جلسته البـ33

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