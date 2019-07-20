2019/07/20 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … الرئيس الامريكي وصل الى حالة محرجة نتيجة لحماقته وأنشغاله في ما تدره البقر الحلوب ال سعود الذي اعمى بصره وبصيرته قد يؤدي ذلك اما الى عزله او سجنه كما قالت رئيسة البرلمان الامريكي لا ارغب ان أرى ترامب مقالا بل ارغب ان اراه سجينا لهذا بدأ بأستخدام وسيلة غير معروفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأمريكي والكذب والعنصرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأمريكي والكذب والعنصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).