كابوس ليلة صيف...كتاب جديد للدكتور طه جزاع

2019/07/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثا لدكتور الفلسفة "طه جزاع"كتابه الجديد"كابوس ليلة صيف"عن دار الحكمة في لندن ويقع في ثمانين صفحة من القطع المتوسط.

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