مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات

2019/07/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجل مجلس النواب خلال جلسته ، اليوم السبت ، مناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.

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