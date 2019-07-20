ظريف: احتجاز الناقلة البريطانية اجراء قانوني وفق سياقات الملاحة البحرية

2019/07/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف في تصريح صحفي، تابعة موقع "الغدير"، انه" على بريطانيا وقف دعم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضدنا وإنهاء قرصنتها للناقلة الإيرانية".واضاف، انه" ليس لايران أي عداء مع الشعب الامريكي".انتهى..م.م

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