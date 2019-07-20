2019/07/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، اعادت اليوم اصدار حاوية حجم (٤٥) قدما مخالفة لضوابط الأستيراد".واضاف، ان" الحاويات محملة بمصابيح انارة و هياكل اراكيل بدون اوراق رسمية"، مبينة ان" اعادة الأصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة لديها ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".واشار الى ان" هذا يأتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك في مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تعيد إصدار ارسالية مصابيح انارة وهياكل اراكيل مخالفة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تعيد إصدار ارسالية مصابيح انارة وهياكل اراكيل مخالفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).