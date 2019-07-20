إشراف عبدالمهدي على المرحلة الثانية من

2019/07/20 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "ارادة النصر" في شمال العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظ...

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