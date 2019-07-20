موجة حر قادمة من الهند تجتاح كوردستان

2019/07/20 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن تعرض اقليم كوردستان الى موجة حر تستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت المديرية في بيان، ان اقليم كوردستان يتعرض الى موجة حر ابتداء من يوم السبت، وتستمر لغاية يوم الثلاثاء، مبينة ان الموجة قادمة من بحر الهند.

واضاف البيان ان درجة الحرارة ستصل في اربيل الى 43 درجة وفي السليمانية الى 41 درجة وفي دهوك 42 درجة وفي كركوك 44 درجة، فيما ستصل في خانقين الى 49 وحتى 50 درجة مئوية.

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