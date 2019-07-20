2019/07/20 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عثر طفل أسترالي على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقا للمراسلة على شاطئ ناء في جنوب أستراليا يوم الاثنين (16 يوليو تموز) بعد نحو 50 عاما من إلقائها في المحيط الهندي.ووجد الطفل جياه إليوت الزجاجة بين كثبان رملية على شاطئ تاليا في شبه جزيرة إير في ولاية جنوب أستراليا بينما كان والده

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على رسالة في زجاجة عمرها 50 عاما في أستراليا وكالة خطوة برس.

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