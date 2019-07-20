2019/07/20 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية البيئة في محافظة الديوانية ، من رمي النفايات الصلبة على جانبي نهر الديوانية ،داعيةً الجهات المعنية بإتخاذ عقوبات رادعه بحق المخالفين.وقالت مدير البيئة ساهرة خليل في تصريح له ، إن “بيئة الديوانية شكلت فريق عمل مع الشرطة البيئية بعد أن تلقت شكاوى بشان الرمي النفايات على جانبي الأنهر ومنها نهر الديوانية مما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تتوعد بعقوبات رادعة لمن يرمي النفايات الصلبة على جانبي النهر النعيم نيوز.

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