علامات تدلّ على فساد الأدوية… إحذروها!

2019/07/20 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… في فصل الصيف غالبا ما تؤثر درجة الحرارة العالية على المأكولات ولكن هل فكرتم يوما بتأثيرها على الأدوية؟ نستعرض اليكم في التالي أهم النصائح للحفاظ على الأدوية ومعرفة إن كانت فاسدة، بحسب الوكالة الالمانية للانباء.وفي هذا السياق، فقد حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية من أن حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية، وهو […]

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