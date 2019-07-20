لواء بالحشد: داعش يخطط لإستهداف قوافل الحجاج وتم استدعاء قوات احتياطية

2019/07/20 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء… أفاد اللواء 26 في الحشد الشعبي، اليوم السبت، بأن تنظيم “داعش” يخطط لإستهداف قوافل الحجاج، لافتاً الى انه تم استدعاء قوات احتياطية والاندفاع أكثر من 100كم لتأمين طريق عرعر.وقال المتحدث العسكري لفرقة العباس القتالية (اللواء 26 حشد شعبي) العقيد متقاعد عبد الاله محمد في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة […]

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