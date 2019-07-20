بالوثيقة.. جمع 80 توقيعاً برلمانياً لإدانة قرار الخزانة الامريكية

2019/07/20 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- تمكنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، من جمع 80 توقيعاً، وذلك لإصدار قرار تشريعي ردا على القرار الخزانة الامريكية بحق اربع شخصيات عراقية.وجاء في عريضة التواقيع “نطالب باصدار قرار تشريعي بادانة القرار الامريكي الخاص بقانون الخزانة الامريكية بوضع عقوبات على اشخاص ..واعتباره تدخلاً في الشأن العراقي”.وكانت نصيف، قد ذكرت في ...

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