بالوثيقة.. 80 نائباً يقدمون طلبا لادانة فرض الخزانة الاميركية عقوبات ضد 4 برلمانيين عراقيين

2019/07/20 | 15:29

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي، السبت (20 تموز 2019)، بأن 80 نائباً، قدموا طلبا الى رئاسة البرلمان، لإدانة فرض الخزانة الاميركية عقوبات ضد 4 برلمانيين عراقيين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طلبا موقعا من 80 نائباً قدم إلى رئاسة مجلس النواب، لإصدار قرار تشريعي من المجلس بإدانة قرار وزارة الخزانة الامريكي بخصوص ادراج 4 نواب على لائحة العقوبات".

بغداد اليوم _ بغداد

طالب النائب عن كتلة بدر النيابية، السبت (20 تموز 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإطلاق الرأي العام على نتائج التحقيق بشأن التسجيل المسرب لقائد عمليات الانبار، محمود الفلاحي.

وقال عليوي في مؤتمر صحفي، عقده بالبرلمان، أن

بغداد اليوم-بغداد

أجل مجلس النواب، السبت، 20 تموز، 2019، مناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء أماكن خاصة ببيع الفواكه والخضر والحيوانات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب اجل مناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.

بغداد اليوم- بغداد

وجهت الكتلة التركمانية، السبت (20 تموز 2019)، 5 مطالب بشأن التعداد السكاني، فيما حذرت الكتلة من تحجيم المكونات بالعراق.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة التخطيط تعتزم اجراء تعداد سكاني في نهاية 2020 بع

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