2019/07/20 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني عن وصول نسبة الانجاز في جسر النجيبية إلى 85 بالمئة .
وقال الشحماني للنعيم نيوز , إن العمل متواصل بالمشروع وهناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة المحلية لهذا المشروع المهم الذي يخفف من الازدحامات في سيطرة البوابة باعتباره سيكون منفذاً ثانياً يربط مناطق شمال البصرة بمركز المدينة.
وكشف …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (%85 نسبة إنجاز جسر النجيبية في البصرة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الشحماني للنعيم نيوز , إن العمل متواصل بالمشروع وهناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة المحلية لهذا المشروع المهم الذي يخفف من الازدحامات في سيطرة البوابة باعتباره سيكون منفذاً ثانياً يربط مناطق شمال البصرة بمركز المدينة.
وكشف …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص %85 نسبة إنجاز جسر النجيبية في البصرة النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (%85 نسبة إنجاز جسر النجيبية في البصرة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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