%85 نسبة إنجاز جسر النجيبية في البصرة

2019/07/20 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني عن وصول نسبة الانجاز في جسر النجيبية إلى 85 بالمئة .وقال الشحماني للنعيم نيوز , إن العمل متواصل بالمشروع وهناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة المحلية لهذا المشروع المهم الذي يخفف من الازدحامات في سيطرة البوابة باعتباره سيكون منفذاً ثانياً يربط مناطق شمال البصرة بمركز المدينة.وكشف …

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