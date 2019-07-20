مع انطلاق عملية إرادة النصر.. القوات الأمنية تغلق كافة مداخل قضاء الطارمية شمال بغداد

2019/07/20 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن مصدر امني، اليوم السبت، إغلاق كافة مداخل قضاء الطارمية تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.وقال المصدر في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، انه “تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر شمال بغداد أغلقت القوات الأمنية في الطارمية مداخل […]

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