حنين القدو: شقيقي وعد (المعاقب أميركيا) لا يملك فلساً أو دولاراً في أي مكان

2019/07/20 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافع النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، عن شقيقه، وعد، الذي ورد اسمه ضمن الشخصيات العراقية المشمولة بالعقوبات الأميركية.

وقال القدو، إن أميركا تقول أنها ستصادر الأموال على الشخصيات العراقية المفروضة عليها عقوبات اقتصادية، مبينا ان أخيه وعد القدو، آمر لواء ثلاثين في الحشد الشعبي، لا يملك فلسا او دولارا في أي مكان من العالم.

واضاف القدو، أن واشنطن اتهمت شقيقه بالتجاوز على حقوق الإنسان، متسائلا: هل البحث عن الاستقرار في مناطق سهل نينوى هو انتهاك لحقوق الانسان، أم إن إقامة السيطرات للتدقيق في الجماعات الارهابية يعتبر انتهاكا وتجاوزا على حقوق الانسان.

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