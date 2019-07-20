محاضرة الشيخ الصفار بعنوان “الطموحات الكبيرة والفرص الممكنة”

2019/07/20 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّ سماحة الشيخ حسن الصفار الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة المتجهين للدراسة الجامعية على الإعلاء من طموحاتهم والتحلي في الوقت عينه بالنَفَس الطويل والصبر والاستعداد الجيد.جاء ذلك خلال خطبتي الجمعة 16 ذو القعدة 1440هـ الموافق 19 يوليو 2019م في مسجد الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.وقال الشيخ الصفار “كلما كان الانسان أكثر تطلعا …

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